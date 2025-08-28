Vukovic Sakarya’da

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Sakaryaspor orta sahaya tanıdık bir isim transfer etti. Tatangalar, son olarak Kocaelispor forması giyen 33 yaşındaki Hırvat ön libero Josip Vukovic'i kadrosuna kattı. Tecrübeli dinamo, 2023- 24'te Pendikspor formasını da giydi. Öte yandan cumartesi günü sahasındaki Boluspor maçı hazırlıklarını sürdüren Sakarya ekibinde Vukovic de takımla ilk kez antrenmana çıktı.