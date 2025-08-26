Çorum'da hedef Süper Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Çorum FK'nın hisselerinin, Balkar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Arca Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Balçık tarafından devralındığı bildirildi. Yapılan açıklamada, Çorum FK'nın şehrin ortak gururu, birlik ruhunun sembolü olduğu vurgulanarak "Kulübümüz, Savaş Balçık öncülüğünde Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.