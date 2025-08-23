Bandırmaspor 4-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0 yendi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Hasan Erdoğan, Batuhan Bıyıklı
Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmettullah Berişbek, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak (Dk. 87 Enes Aydın), NDongala (Dk. 80 Emirhan Acar), Bacuna, Mulumba (Dk. 79 Cem Türkmen), Messaoudi (Dk. 79 Topalli), Muhammed Gümüşkaya, Tanque (Dk. 71 Samake)
Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Kadir Karayiğit, Ali Arda Yıldız, Ali Fidan, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz (Dk. 87 Kayra Saygan), Caner Kaban, Barış Timur (Dk. 61 Gökdeniz Tunç), Enes Erol, Ozan Demirbağ, Sefa Gülay (Dk. 87 Mert Menemencioğlu)
Goller: Dk. 26 Tanque, Dk. 33 Bacuna, Dk. 58 Messaoudi, Dk. 86 Muhammed Gümüşkaya (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Ali Arda Yıldız, Dk. 49 Ali Fidan (Adana Demirspor), Dk. 88 Samake (Bandırmaspor)