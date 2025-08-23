CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor 4-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bandırmaspor 4-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 18:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bandırmaspor 4-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0 yendi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Hasan Erdoğan, Batuhan Bıyıklı

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmettullah Berişbek, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak (Dk. 87 Enes Aydın), NDongala (Dk. 80 Emirhan Acar), Bacuna, Mulumba (Dk. 79 Cem Türkmen), Messaoudi (Dk. 79 Topalli), Muhammed Gümüşkaya, Tanque (Dk. 71 Samake)

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Kadir Karayiğit, Ali Arda Yıldız, Ali Fidan, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz (Dk. 87 Kayra Saygan), Caner Kaban, Barış Timur (Dk. 61 Gökdeniz Tunç), Enes Erol, Ozan Demirbağ, Sefa Gülay (Dk. 87 Mert Menemencioğlu)

Goller: Dk. 26 Tanque, Dk. 33 Bacuna, Dk. 58 Messaoudi, Dk. 86 Muhammed Gümüşkaya (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Ali Arda Yıldız, Dk. 49 Ali Fidan (Adana Demirspor), Dk. 88 Samake (Bandırmaspor)

Yusuf'a Avrupa devlerinden kanca!
Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama!
DİĞER
İki kez bombalandı yine pes etmedi! Gamze Özçelik Gazze’de 3.kez umut oluyor
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu toplantı... Karar ne zaman açıklanır?
G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı!
Can Uzun maça damga vurdu! Frankfurt farklı kazandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Merih'li Al Ahli Süper Kupa şampiyonu! Merih'li Al Ahli Süper Kupa şampiyonu! 17:49
City'e evinde Tottenham şoku! City'e evinde Tottenham şoku! 16:36
Ronaldo tarihe geçti! Ronaldo tarihe geçti! 16:24
G.Saray Barış Alper için B planını yaptı! G.Saray Barış Alper için B planını yaptı! 16:23
Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! 15:51
G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 15:48
Daha Eski
Beşiktaş'a Al-Musrati müjdesi! Beşiktaş'a Al-Musrati müjdesi! 15:24
Aboubakar için transferde sürpriz hamle! Aboubakar için transferde sürpriz hamle! 15:06
Fenerbahçe - Kocaliepor maçı detayları! Fenerbahçe - Kocaliepor maçı detayları! 14:46
Transferde ortalık kızışacak! F.Bahçe ve G.Saray aynı kaleciye talip Transferde ortalık kızışacak! F.Bahçe ve G.Saray aynı kaleciye talip 14:44
Beşiktaş'tan Sterling hamlesi! Beşiktaş'tan Sterling hamlesi! 14:09
Türkiye - Kardağ maçı hangi kanalda? Basketbol hazırlık maçı Türkiye - Kardağ maçı hangi kanalda? Basketbol hazırlık maçı 14:04