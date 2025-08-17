Vanspor FK 1-0 Esenler Erokspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

1. Lig'in 2. haftasında Vanspor FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Müsabaka Van Atatürk Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Gürcan Hasova düdük çaldı. Vanspor FK, Esenler Erokspor'u 1-0'la geçti.
Vanspor FK'nın golünü 57'nci dakikada Ivan Cedric kaydetti.
Vanspor FK'da Vlachomitros, 49'uncu dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Esenler Erokspor'da Onur Ulaş, 26'ncı dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Vanspor FK puanını 6'ya yükseltti. Esenler Erokspor ise 1 puanda kaldı.