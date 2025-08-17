CANLI SKOR ANA SAYFA
Vanspor FK 1-0 Esenler Erokspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Vanspor FK 1-0 Esenler Erokspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

1. Lig'in 2. haftasında Vanspor FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Müsabaka Van Atatürk Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Gürcan Hasova düdük çaldı. Vanspor FK, Esenler Erokspor'u 1-0'la geçti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 21:16
Vanspor FK 1-0 Esenler Erokspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

1. Lig'in 2. haftasında Vanspor FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Müsabaka Van Atatürk Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Gürcan Hasova düdük çaldı. Vanspor FK, Esenler Erokspor'u 1-0'la geçti.

Vanspor FK'nın golünü 57'nci dakikada Ivan Cedric kaydetti.

Vanspor FK'da Vlachomitros, 49'uncu dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Esenler Erokspor'da Onur Ulaş, 26'ncı dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Vanspor FK puanını 6'ya yükseltti. Esenler Erokspor ise 1 puanda kaldı.

