Manisa FK-Hatayspor maçı canlı izle | Manisa FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manisa FK-Hatayspor maçı canlı izle | Manisa FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında Manisa FK ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. İlk hafta karşılaşmasını kaybeden Manisa temsilcisi, sahasında ilk galibiyetini almayı amaçlıyor. Yeni sezona mağlubiyetle başlayan Hatay ekibi ise zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Manisa FK-Hatayspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Manisa FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 13:23
Manisa FK-Hatayspor maçı canlı izle | Manisa FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manisa FK-Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Manisa FK, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Sezona mağlubiyetle başlayan Manisa ekibi, taraftarı önünde ilk zaferini elde ederek puanını 3'e çıkarmanın peşinde. Öte yandan, ilk hafta sahadan mağlubiyetle ayrılan Hatay temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyet çıkararak lige hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Peki, Manisa FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANİSA FK-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Manisa FK-Atakaş Hatayspor maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

MANİSA FK-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Manisa FK-Atakaş Hatayspor maçı beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

