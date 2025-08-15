Serik Belediyespor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Serik Belediyespor, evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Serik Belediyespor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SERİK BELEDİYESPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Serik Belediyespor - Ümraniyespor maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

SERİK BELEDİYESPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE