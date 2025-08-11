CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Esenler Erokspor 2-2 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Esenler Erokspor 2-2 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 00:25
Esenler Erokspor 2-2 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol 1. Lig'in açılış haftasında geçtiğimiz sezonun dikkat çeken ekiplerinden Esenler Erokspor, sahasında Süper Lig'den düşen Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadele, 2-2'lik eşitlik ile sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada sol tarafta topla buluşan Enes Alıç, ceza sahası sol çaprazından ortasını arka direğe kesti. Arka direkte pozisyonu iyi takip eden Faye, kayarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

44. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Ahmet, ara pasını savunma arkasına sarkan Sefa'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Birkan son anda uzanarak topu kornere çeldi.

55. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Ozan, topukla pasını ceza yayı üzerinden hareketlenen Sefa'ya aktardı. Sefa'nın gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Birkan'ın sağından filelere gitti. 1-1

67. dakikada rakip yarı alanda pres yapan Adana Demirspor'da topu alan Ozan Demirbağ, ceza sahası dışından uzak mesafeden yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-2

79. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Catakovic'in, doğrudan kaleye gönderdiği sert şutta yerden seken top filelerle buluştu. 2-2

