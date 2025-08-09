İstanbulspor 0-0 Serik Spor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

TFF 1'inci Lig'in ilk hafta maçında İstanbulspor, sahasında ağırladığı Serik Spor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1'inci Lig'in açılış haftasında İstanbulspor ile Serik Spor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yusuf Adnan Kendirciler düdük çaldı. Yusuf Adnan Kendirciler'in yardımcılıklarını ise Kemal Mavi ve Emre Doğu üstlendi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlike tamamlandı. Bu sonucun ardından iki takım da ligin ilk haftasında sahadan 1 puanla ayrılmış oldu.