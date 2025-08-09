CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor 0-0 Serik Spor | MAÇ SONUCU-ÖZET

TFF 1'inci Lig'in ilk hafta maçında İstanbulspor, evinde ligin yeni takımı Serikspor'u konuk etti. Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 21:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF 1'inci Lig'in ilk hafta maçında İstanbulspor, sahasında ağırladığı Serik Spor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1'inci Lig'in açılış haftasında İstanbulspor ile Serik Spor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yusuf Adnan Kendirciler düdük çaldı. Yusuf Adnan Kendirciler'in yardımcılıklarını ise Kemal Mavi ve Emre Doğu üstlendi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlike tamamlandı. Bu sonucun ardından iki takım da ligin ilk haftasında sahadan 1 puanla ayrılmış oldu.

