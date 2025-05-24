Trendyol 1. Lig Play-Off ikinci etabı rövanş karşılaşmasında ilk maçı deplasmanda 4-1 kazanan Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u ağırladı. 17 Eylül Stadı'nda oynanan kritik mücadeleyi Bandırmaspor 1-0 galip tamamladı. Karşılaşmada Bandırmaspor'un golünü 90+2'de Marco Paixao kaydetti. Bu skor ile birlikte ilk karşılaşmayı 4-1 kazanan Bandırma ekibi, toplam skorda 5-1'lik üstünlük sağlayarak adını play-off finaline yazdırmayı başardı.

FİNAL 29 MAYIS'TA

Her iki maçta da Bolu'yu mağlup etmeyi başaran Marmara ekibi, Trendyol Süper Lig yolunda dev bir adım daha attı. Bandırmaspor, finalde Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 3. sırada tamamlayarak direkt finale yükselen Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu. Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan final maçı 29 Mayıs Perşembe günü tarafsız sahada oynanacak.

SÜPER LİG'E ÇIKMALIYIZ

Boluspor'u Play-Off finaline yükselen Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, emeklerinin anlam kazanması için Süper Lig'e yükselmeleri gerektiğini vurguladı. Finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını belirten Mustafa Gürsel, "Bu zamana kadar verdiğimiz emeğin bir anlam kazanması için finali kazanmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

İLK MAÇIN FATURASI

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, finale yükselemedikleri için çok üzgün olduklarını söyledi. İlk maçta yaptıkları hatalar sonucunda 4-1 mağlup olmalarının bu sonucu doğurduğunu belirten Yalçın Koşukavak, "İlk maçta aldığımız farklı yenilgi rövanşı zaten çok zor duruma getirmişti. Bolu halkından bu sonuç için özür diliyoruz" diye konuştu.