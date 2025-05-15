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Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor-Boluspor MAÇI CANLI İZLE | Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor play-off maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbulspor-Boluspor MAÇI CANLI İZLE | Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor play-off maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig play-off 1. tur maçında Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor karşı karşıya gelecek. Ligi ilk 7 içerisinde bitirerek play-off oynamaya hak kazanan takımlar, Süper Lig hayali için mücadele edecek. Tek maç usulüne göre oynanacak kritik maçta iç saha avantajını kullanmak isteyen İstanbulspor, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda bir üst tura çıkma hedefini gerçekleştirmek isteyen Boluspor ise kazanmanın yollarını arayacak. Peki, Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 10:18 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 10:24
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İstanbulspor-Boluspor MAÇI CANLI İZLE | Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor play-off maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor play-off maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Uğur Okulları İstanbulspor ile Geosis Boluspor karşı karşıya gelecek. Tek maç usulüne göre oynanacak maçta hata yapmak istemeyen takımlar, Süper Lig'e çıkmanın hesaplarını yapıyor. İç saha avantajını kullanarak rakibine üstünlük sağlamak isteyen İstanbulspor, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmana konuk olacak Boluspor ise rakibini mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR-GEOSİS BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda oynanacak Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor maçı 15 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR-GEOSİS BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSTANBULSPOR-BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Uğur Okulları İstanbulspor: İsa, Yunus, Okan, Coly, Duhan, Dijlan, Modestas, Sambissa, Loshaj, Diarra, Emir Kaan Gültekin

Geosis Boluspor: Çağlar, Vüsal, İshak, Oulare, Enes, Oğuz Kağan, Liço, Jefferson, Hasani, Mukairu, Babacar

İSTANBULSPOR İLE BOLUSPOR ARASINDA 20. RANDEVU

Tarihleri boyunca 19 defa karşı karşıya gelen İstanbulspor ile Boluspor, Trendyol 1. Lig play-off 1. tur maçında 20. defa rakip olacak. Daha önce oynanan 5 karşılaşmayı İstanbulspor kazanırken, 9 mücadeleyi de Boluspor üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor maçının hakemi Yiğit Arslan oldu. Arslan'ın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek.

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