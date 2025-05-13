Avantajı kaptı

2'nci Lig Play-Off 2'nci Tur ilk maçında evinde Kastamonuspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti. Kırmızı-lacivertliler dakikalar 41'i gösterdiğinde penaltı kazandı. Naim'in omuz darbesiyle Altınordu'da Bahattin yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi. 43'üncü dakikada penaltı atışını gole çeviren Yakal, Altınordu'yu öne geçirdi: 1-0. İlk devreyi bu golle üstün tamamlayan İzmir ekibi ikinci yarıda da avantajını koruyup sahadan galibiyetle ayrıldı. Altınordu, 16 Mayıs'ta Kastamonuspor'la deplasmanda karşılaşacak.

SON MAÇTA TUTUNDU

Geçen sezon play-off finalinde Bodrum FK'ye kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen Sakaryaspor, bu sezonun son maçını kazanarak 2. Lig'e düşmekten kurtuldu. Sezona Suat Kaya ile başlayan Sakarya, 5 teknik direktörle çalıştı. Gol krallığında zirveyi ise 21'er golle Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan ve Fatih Karagümrük'ten Wesley paylaştı. Kocaelispor 3 penaltı kaçırdı.

KARŞIYAKA'DA KAPTAN YOK

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta perşembe günü Play-Off grup finalinin ilk randevusunda rakibi Muşspor'a konuk olacağı maça saatleri sayan Karşıyaka'da takım kaptanı Cenk Ahmet sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak. Yeşil-kırmızılılar, tecrübeli oyuncusu Alsancak Stadı'nda yapılacak rövanşa yetiştirilmeye çalışıyor.