İnce hesaplar

Bu hafta Ankaragücü, başkent derbisinde Keçiörengücü'nü geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek puanını 45'e çıkardı. Manisa FK ise Bandırma ile 1-1 berabere kaldı, puanı 45. Son hafta Ankaragücü, Amed Sportif'i ağırlayacak. Manisa FK ise deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak. İki takım kazanır, Sakaryaspor ile Pendikspor kaybederse 4'lü averaj devreye girecek. Sakarya ve Pendik puan alır, Manisa ile A.Gücü kazanırsa bu sefer ikili averajla sarı-lacivertliler küme düşer. Manisa iki maçta da rakibini yendiği için ikili averajda önde.

MANİSA AVANTAJLI

Ankaragücü'ne ikili averajda üstün olan Manisa ekibi, Ümraniyespor'u yenmesi halinde hiçbir sonuca bakmaksızın ligde kalışını ilen edecek. Başkent ekibi son hafta evinde Amed Sportif ile berebere kalırsa siyah-beyazlılara beraberlik de yetecek. Manisa FK'nın yenilmesi halinde ligde kalması için Ankaragücü'nün de yenilmesi gerekecek. Manisa FK olası bir üçlü ya da dörtlü averajda da rakiplerinden üstün durumda. 48 puana sahip Sakaryaspor ve Pendikspor ile aynı puana ulaşma ihtimali bulunan Manisa FK, tüm averaj hesaplarında avantajlı.

PLAY OFF YARIŞI

Süper Lig'e yükselme playoff'u için play-off yarışı da var. 3. sırada sezonu tamamlayacak takımın direkt play-off finaline yükseleceği yarışta kıyasıya rekabet bulunuyor. İstanbulspor, Erok'u 3-0 mağlup ederek üçüncülük iddiasını da sürdürürken, Erzurum FK da Ümraniyespor'u 2-0 devirip 61 puana çıktı. Bandırma ise Manisa'da 1-1 berabere kalarak avantaj yitirdi ve 61 puanda kaldı. 7 sıra için büyük bir yarış hali hakim.