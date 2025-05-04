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Haberler TFF 1.Lig Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 37. hafta maçları ile devam ediyor. Ahlatcı Çorum FK ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 11:36
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Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 37. hafta maçında Ahlatcı Çorum FK ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇORUM FK-ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN CONNECT ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÇORUM FK-ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE

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