Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 36. hafta maçında Teksüt Bandırmaspor ile Esenler Erokspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN CONNECT ve Tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI CANLI İZLE

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