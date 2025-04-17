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Haberler TFF 1.Lig Trendyol 1. Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol 1. Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika haberi: Trendyol 1. Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 14:53
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Trendyol 1. Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol 1. Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

18 NİSAN CUMA:

20.00 Manisa FK-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

19 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Arda Kardeşler

19.00 Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK: Muhammet Ali Metoğlu

20 NİSAN PAZAR:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor: Yusuf Ziya Gündüz

16.00 Esenler Erokspor-Kocaelispor: Cihan Aydın

19.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: Yasin Kol

21 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor: Adnan Deniz Kayatepe

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