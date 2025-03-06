Erzurumspor FK 2-4 Siltaş Yapı Pendikspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK, sahasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-2 mağlup oldu.
Mücadelenin açılış golünü, 3. dakikada Erzurumspor FK'da Eren Tozlu penaltıdan kaydetti.
13. dakikada Cheikne Sylla ile farkı 2'ye çıkaran ev sahibi takım, 15. dakikada Mustafa Yumlu'nun gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kaldı.
17. dakikada kullanılan penaltı ile Pendikspor farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1 tamamlandı.
İkinci yarının 47. dakikasında Bekir Karadeniz ile skor 2-2'ye geldi.
Yine 69. dakikada Bekir Karadeniz, takımını deplasmanda öne geçirdi.
90+12'de Rodriguez'in golü ile Pendikspor skoru belirledi ve zorlu Erzurum deplasmanından 4-2 galip ayrıldı.