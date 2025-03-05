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Haberler TFF 1.Lig Solwie Energy Fatih Karagümrük 1-2 Teksüt Bandırmaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Solwie Energy Fatih Karagümrük 1-2 Teksüt Bandırmaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 28. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 22:50
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Solwie Energy Fatih Karagümrük 1-2 Teksüt Bandırmaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Heyecan dolu karşılaşmada Bandırmaspor, son dakikalarda bulduğu golle sahadan üç puanla ayrıldı.

Maçın henüz 9. dakikasında N'Dongala'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Paixao, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek Bandırmaspor'u 1-0 öne geçirdi.

33. dakikada Fatih Karagümrük gole çok yaklaştı. Serginho'nun ceza sahası yayı yakınından direk dibine yaptığı sert vuruşta kaleci Akın Alkan, müthiş bir refleksle topu kornere çeldi.

45. dakikada ev sahibi ekip gol sevinci yaşadı ancak VAR incelemesi golü iptal etti. Sağ tarafta topu alan Doh, ceza sahasına girdikten sonra pasını Camacho'ya aktardı. Camacho'nun ağlara gönderdiği top, yapılan inceleme sonrası elle oynama gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

77. dakikada Bandırmaspor bir kez daha kaleci Furkan Bekleviç'i zorladı. İbrahim Kaya'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Furkan, sağına uzanarak topu çıkardı.

Maçın uzatma dakikaları adeta nefes kesti. 90+5. dakikada savunmanın hatasını değerlendiren Wesley, ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı plase vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Ancak Bandırmaspor'un cevabı gecikmedi. 90+6. dakikada Hikmet Çiftçi'nin orta sahadan attığı derinlemesine pasta topla buluşan Diony, kaleci Furkan'ı çalımlayıp topu boş filelere gönderdi ve Bandırmaspor'a 2-1'lik galibiyeti getirdi.

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