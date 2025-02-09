Bandırmaspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Bandırmaspor - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta müsabakasında Bandırmaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bandırmaspor - Şanlıurfaspor maçı 9 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

BANDIRMASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Bandırmaspor - Şanlıurfaspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE