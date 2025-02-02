Şanlıurfaspor 1-0 Uğur Okulları İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u konuk etti.
Şanlıurfaspor rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.
İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:
Stat: 11 Nisan
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Mahmut Gülle
Şanlurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu (Dk. 82 Sefa Kınalı), Awuku (Dk. 64 Kappel), Fatih Eren, Okyere, Akabueze (Dk. 71 Begic), Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Ogundu, Miraç Acer
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Fatih Tultak (Dk. 78 Duhan Aksu), Vorobjovas, Sambissa (Dk. 59 Diarra), Emir Kaan Gültekin, Coly, Kubilay Sönmez (Dk. 78 Yusuf Ali Özer), Kerem Şen (Dk. 59 Abdullah Aydın), Özcan Şahan (Dk. 60 Yunus Bahadır), Okan Erdoğan, Krstovski
Gol: Dk. 90+2 Begic (Şanlıurfaspor)
Kırmızı kart: Dk. 32 (Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar)