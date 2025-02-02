  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Şanlıurfaspor 1-0 Uğur Okulları İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Şanlıurfaspor 1-0 Uğur Okulları İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 yendi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 16:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şanlıurfaspor 1-0 Uğur Okulları İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u konuk etti.

Şanlıurfaspor rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Stat: 11 Nisan

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Mahmut Gülle

Şanlurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu (Dk. 82 Sefa Kınalı), Awuku (Dk. 64 Kappel), Fatih Eren, Okyere, Akabueze (Dk. 71 Begic), Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Ogundu, Miraç Acer

Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Fatih Tultak (Dk. 78 Duhan Aksu), Vorobjovas, Sambissa (Dk. 59 Diarra), Emir Kaan Gültekin, Coly, Kubilay Sönmez (Dk. 78 Yusuf Ali Özer), Kerem Şen (Dk. 59 Abdullah Aydın), Özcan Şahan (Dk. 60 Yunus Bahadır), Okan Erdoğan, Krstovski

Gol: Dk. 90+2 Begic (Şanlıurfaspor)

Kırmızı kart: Dk. 32 (Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar)

Kardelenler - Dizi
Danso'dan flaş transfer kararı!
DİĞER
Son dakika haberi: Alvaro Morata resmen Galatasaray'da! İspanyol yıldız İstanbul'a geldi...
Başkan Erdoğan'dan CHP'deki kayıkçı kavgasına tepki: Ana muhalefet mi sirk çadırı mı? Erken seçim tartışmalarına nokta | LGBT ile mücadele
Morata İstanbul'da! İşte ilk sözleri...
Transferde Kevin De Bruyne bombası! Süper Lig devine imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İstanbul'da kazanan Ümraniye! İstanbul'da kazanan Ümraniye! 16:20
Şanlıurfa evinde İstanbul'u yendi! Şanlıurfa evinde İstanbul'u yendi! 16:18
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı detayları Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı detayları 16:13
Danso'dan flaş transfer kararı! Danso'dan flaş transfer kararı! 16:12
Arsenal - Manchester City maçı ne zaman? Arsenal - Manchester City maçı ne zaman? 16:05
Beşiktaş'tan flaş Lemina açıklaması! Beşiktaş'tan flaş Lemina açıklaması! 16:04
Daha Eski
Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman? 15:22
Eintracht Frankfurt - Wolfsburg maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Wolfsburg maçı ne zaman? 15:10
Morata İstanbul'da! İşte ilk sözleri... Morata İstanbul'da! İşte ilk sözleri... 14:57
Real Betis - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Real Betis - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 14:55
Mourinho ne yapacağını şaşırdı! Yeni transferler... Mourinho ne yapacağını şaşırdı! Yeni transferler... 14:53
Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman? Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman? 14:50