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Haberler TFF 1.Lig Süper Lig’e çıkacağız

Süper Lig’e çıkacağız

Ankaragücü'nün kaptanı Mahmut Tekdemir ve takımın yeni transferlerinden Euciodalcio Gomes, deplasmandaki Ümraniyespor maçı öncesinde umut dağıttı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Süper Lig’e çıkacağız

Ankaragücü'nün kaptanı Mahmut Tekdemir ve takımın yeni transferlerinden Euciodalcio Gomes, deplasmandaki Ümraniyespor maçı öncesinde umut dağıttı. 1. Lig'de geride kalan haftalarda talihsiz puan kayıpları yaşadıklarını ama Süper Lig'e çıkmak için önlerine bakmaları gerektiğini söyleyen Tekdemir, "Bu takıma sezon sonu hak ettiği şampiyonluğu yaşatacağımıza inanıyorum. Bu sene lig çok zor. Herkes birbirini yenebilir. Maç maç bakmalıyız ve her maç bir finaldir" dedi. Gomes ise, "Geçmişe takılmayacağız. Bu işin gerekirse play-off kısmı da var. Yeni oyuncular da aramıza katıldı. İnşallah ilk maçtan itibaren daha da moralli şekilde yolumuza bakacağız" diye konuştu.

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