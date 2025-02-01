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Haberler TFF 1.Lig Siltaş Yapı Pendikspor 1-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Siltaş Yapı Pendikspor 1-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yendi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 21:16
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Siltaş Yapı Pendikspor 1-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor'u konuk etti.

Ev sahibi takım bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Stat: Pendik

Hakemler: Alpaslan Şen, Kadir Akıllı, İbrahim Ethem Potuk

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Furkan Mehmet Doğan, Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Sequeirra, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Topalli (Dk. 74 Mete Kaan Demir), Bekir Karadeniz (Dk. 79 Denic), Del Valle, Mustafa Pektemek (Dk. 87 Tarık Tekdal)

Adanaspor: Nurullah Aslan, Süleyman Koç (Dk. 20 Feyzi Yıldırım), Donkor, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Harun Alpsoy), Sadiku (Dk. 46 Fofana), Adem Eren Kabak, Candeias (Dk. 83 Orkan Çınar), Mirza Cihan (Dk. 70 Ciss), Ivan, Cikalleshi

Gol: Dk. 11 Topalli (Siltaş Yapı Pendikspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Feyzi Yıldırım (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 67 Hasan Hatipoğlu, Dk. 90+2 Nurullah Aslan (Adanaspor), Dk. 78 Bekir Karadeniz, Dk. 82 Mesut Özdemir, Dk. 86 Erdem Canpolat, Dk. 90+5 Denic (Siltaş Yapı Pendikspor)

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