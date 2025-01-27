Sakaryaspor - Manisa FK CANLI İZLE | Sakaryaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Trendyol 1. Lig)

Sakaryaspor - Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 21. hafta müsabakasında Sakaryaspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde son 5 maçını da kaybetmeyen yeşil-siyahlılar, 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. 20 hafta sonunda 26 puan toplayan Sakaryaspor, güçlü rakibi karşısında kazanmayı amaçlıyor. Bir an önce üst sıralara çıkmayı hedefleyen ev sahibi takım, kadorusunu Serkan Yavuz, Burak Altıparmak ve Ognjen Ozegovic gibi isimlerle güçlendirdi. Son 2 maçını da kaybeden Manisa FK ise Sakarya deplasmanında kötü gidişe son vermek istiyor. Aynı puana sahip iki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak isterken, mücadelede Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SAKARYASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN?
Sakaryaspor - Manisa FK maçı 27 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
SAKARYASPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Sakaryaspor - Manisa FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
SAKARYASPOR - MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE