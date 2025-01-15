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Haberler TFF 1.Lig Adanaspor'dan 3 transfer takviyesi daha!

Adanaspor'dan 3 transfer takviyesi daha!

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor Orkan Çınar, Hasan Hatipoğlu ve Yusuf Can Esendemir'i kadrosuna kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 19:22
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Adanaspor'dan 3 transfer takviyesi daha!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, futbolcular Orkan Çınar, Hasan Hatipoğlu ve Yusuf Can Esendemir ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. lig ekiplerinden Adanaspor, dün 4 futbolcuyla anlaşmasının ardından bugünde 3 futbolcu için imza töreni düzenledi. Adanaspor Kulübü İkinci Başkanı Levent Pütün, bir iş merkezinde düzenlenen törende, "3 yeni arkadaşımız inşallah Adanaspor'a katkı sağlayıp, takımın istenilen yere gelmesi için çaba gösterecek. Hepsine hayırlı olsun. Adanaspor ve Adana halkı için başarılar diliyorum kendilerine" diye konuştu.

Konuşmaların ardından oyuncularla sözleşme imzalandı.

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