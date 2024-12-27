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Haberler TFF 1.Lig MKE Ankaragücü'nde Kemal Özdeş yeniden teknik direktörlüğe getirildi!

MKE Ankaragücü'nde Kemal Özdeş yeniden teknik direktörlüğe getirildi!

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, sezon başında resmi maça çıkmadan yollarını ayırdığı teknik direktör Kemal Özdeş'i yeniden takımın başına getirdi. İşte ayrıntılar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 16:43
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MKE Ankaragücü'nde Kemal Özdeş yeniden teknik direktörlüğe getirildi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezon başında resmi maça çıkmadan yollarını ayırdığı teknik direktör Kemal Özdeş'i yeniden takımın başına getirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kemal Özdeş ve ekibiyle 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

MKE Ankaragücü, sezon başında da Özdeş'i göreve getirmiş ancak taraflar lig başlamadan yollarını ayırmıştı. Kemal Özdeş'ten sonra sezona Cihat Arslan'la başlayan ve daha sonra Kenan Koçak'la yola devam eden MKE Ankaragücü, ligin ikinci bölümünde takımı yeniden Kemal Özdeş'e emanet etti.

Trendyol 1. Lig'in 17 haftalık ilk bölümde 24 puan toplayan MKE Ankaragücü, 10. sırada bulunuyor.

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