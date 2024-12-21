Pendikspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Pendikspor - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 17. hafta müsabakasında Pendikspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pendikspor - İstanbulspor maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

PENDİKSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

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