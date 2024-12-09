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Haberler TFF 1.Lig FIFA Disiplin Komitesi'nden Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası!

FIFA Disiplin Komitesi'nden Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komitesi'nin Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası verdiğini açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 18:20 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 18:42
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FIFA Disiplin Komitesi'nden Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden bir açıklama yayınlayarak FIFA Disiplin Komitesi'nin Yeni Malatyaspor'a 18 puan, Giresunspor'a ise 6 puan silme cezası verdiğini açıkladı. İşte TFF tarafından yapılan o açıklama:

Yeni Malatyaspor'un puanı, gelen ceza ile birlikte -21 oldu. Giresunspor'un puanı ise -2'ye geriledi.

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