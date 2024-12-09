FIFA Disiplin Komitesi'nden Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden bir açıklama yayınlayarak FIFA Disiplin Komitesi'nin Yeni Malatyaspor'a 18 puan, Giresunspor'a ise 6 puan silme cezası verdiğini açıkladı. İşte TFF tarafından yapılan o açıklama:

FIFA Disiplin Komitesi tarafından; - Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir. - Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir. — TFF (@TFF_Org) December 9, 2024

1. Lig'de yer alan Yeni Malatyaspor'un -3, 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Giresunspor'un 4 puanı var.

Yeni Malatyaspor'un puanı, gelen ceza ile birlikte -21 oldu. Giresunspor'un puanı ise -2'ye geriledi.