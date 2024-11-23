Boluspor 1-0 Şanlıurfaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.
Boluspor puanını 21 yaptı. Şanlıurfaspor ise 18 puanda kaldı.
11. dakikada Daniel'in ceza sahasına ortasına Paul Mukairu vuruşunu yaptı. Topu kaleci son anda kurtardı.
22. dakikada Enes Alıç'ın kullandığı köşe vuruşunda Daniel kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.
40. dakikada Boluspor kontratağında Hüsamettin Yener'in ara pasına hareketlenen Berk Yıldız, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0