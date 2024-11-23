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Haberler TFF 1.Lig Başkentte dev derbi

Başkentte dev derbi

Trendyol 1. Lig’de Başkent Derbisi’nde bugün saat 19.00’da Gençlerbirliği, Ankaragücü’nü ağırlayacak. Dev maç TRT Spor’dan yayınlanacak

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Başkentte dev derbi

Trendyol 1. Lig'de Başkent Derbisi'nde bugün karşılaşacak Gençlerbirliği ile Ankaragücü, 87 yılı aşkın rekabetlerinde bir kez daha alt ligde birbirlerine rakip olacak. Kuruluşlarının üzerinden bir asır geçmiş iki köklü kulüp, tarihlerinde ağırlıklı olarak Süper Lig'de karşılaştı. Bir alt ligde (1. Lig) sadece dört kez karşılaşan iki takımın bu kulvardaki maçlarında Ankaragücü'nün üstünlüğü dikkati çekiyor. İki ekip arasında oynanan son 8 maçta MKE Ankaragücü, ezeli rakibine büyük üstünlük kurdu.

ANKARAGÜCÜ 4-1 ÜSTÜN

Ligde son 6 haftada yalnızca 1 kez kazanan Recep Karatepe yönetimindeki Gençlerbirliği, zor günler geçiriyor. Başkent ekibi, 15 puanla 15. sırada yer alıyor. Sezona iyi başlayamayan ancak Kenan Koçak yönetiminde toparlanan Ankaragücü, son 7 maçta 13 puan almayı başardı. Sarılacivertliler, bu performansıyla 19 puana ulaşarak haftaya 6. sırada başladı. Taraftarları da şimdiden heyecan sardı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, derbiyi kazanıp seri başlatmak istediklerini söyledi. Karatepe, "Ankaragücü maçı bizim için diğer maçlardan çok büyük farkı olan bir maç değil" dedi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak da Başkent Derbisi'nde mutlak galibiyet hedeflediklerini vurguladı. Koçak, "Başkent Derbisi'nin de anlamını hatırlatmaya gerek yok" diye konuştu.

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