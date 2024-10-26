4x4 Gümrük

Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın açılış maçında Adanaspor'u konuk eden Fatih Karagümrük, 3 puanı 4 golle alarak zirve yarışında ikinci sıraya yükseldi: 4-0. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 31 ve 81. dakikalarda Wesley, 38. dakikada Joao Camacho ve 90+2. dakikada Baran Demiroğlu kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golcüsü Wesley, 9. haftada 9. golünü kaydetmeyi başardı. Şenol Can'ın takımı ligde 5. galibiyetini alırken 18 puanla ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. 10 hafta geride kalırken sadece tek galibiyeti olan Adanaspor ise 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, lider Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Alt sıralardaki Adanaspor ise evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.