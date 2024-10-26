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Haberler TFF 1.Lig

4x4 Gümrük

Haftanın açılış maçında ağırladığı Adanaspor’a gol yağdıran Fatih Karagümrük’ü galibiyete taşıyan golleri; Wesley (2), Camacho ve genç yıldızı Baran kaydetti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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4x4 Gümrük

Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın açılış maçında Adanaspor'u konuk eden Fatih Karagümrük, 3 puanı 4 golle alarak zirve yarışında ikinci sıraya yükseldi: 4-0. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 31 ve 81. dakikalarda Wesley, 38. dakikada Joao Camacho ve 90+2. dakikada Baran Demiroğlu kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golcüsü Wesley, 9. haftada 9. golünü kaydetmeyi başardı. Şenol Can'ın takımı ligde 5. galibiyetini alırken 18 puanla ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. 10 hafta geride kalırken sadece tek galibiyeti olan Adanaspor ise 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, lider Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Alt sıralardaki Adanaspor ise evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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