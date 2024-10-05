  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig

Fatih Karagümrük 4 - 0 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor'u 4-0 mağlup eden Fatih Karagümrük, üst üste 4. galibiyetini elde ederken, zirvenin de ortağı oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 21:17 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 21:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Karagümrük 4 - 0 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren goller Wesley, Camacho, Lamkel Ze ve Paoletti'den geldi. Sezona puan kayıplarıyla başlayan ve ilk 4 haftada galibiyetle tanışamayan İstanbul ekibi, eylül ayı itibarıyla çıkışa geçti. Ligde sırasıyla MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor ve İstanbulspor ile oynadığı maçlarda sahadan 3 puanla ayrılan Fatih Karagümrük, bugün de Sakaryaspor karşısında galibiyete uzandı.

1. Lig'de 8 haftanın sonunda puanını 15'e yükselten Karagümrük, lider Erzurumspor FK ile puanları eşitledi. Üst üste 3. yenilgisini alan Sakaryaspor ise 7 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük, milli maçlar için verilecek aranın ardından Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak, Sakaryaspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Fernando'dan topu kapan Daniel Johnson'un, ceza sahasına doğru topla ilerleyerek yay üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

22. dakikada Murat'ın sağ taraftan ortasında Emre Demir altıpastan kafayla çevirdi. Yakın mesafeden Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda kaleci Emre Bilgin topu çelmeyi başardı. Seken topu savunma uzaklaştırdı.

41. dakikada Çağtay'dan aldığı pasla ceza yayı önünde topla buluşan Göktan, bekletmeden ceza sahasına koşu yapan Wesley'e pasını aktardı. Wesley'in vuruşunda kaleci İsmail'in müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

51. dakikada Sakaryaspor'da Erdi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından kısa düşen pasında topu kontrol eden Wesley, şutunu çekerken kaleci İsmail Çipe meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada sağ tarafta topla buluşan Lamkel Ze, ceza sahasına topu ortaladı. Kale önüne hareketlenen Camacho'nun altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

73. dakikada Göktan'ın savunma arkasına pasında Lamkel topla ceza sahasına girdi. Kaleci İsmail'i de çalımlayan Lamkel meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. 3-0

75. dakikada hakeme itirazda bulunan Salih Dursun sarı kart gördü. Hakeme itirazını sürdüren Salih, hakem Ömer Faruk Turtay tarafından direkt kırmızı kart gördü.

86. dakikada Sakaryaspor savunmasında Kahraman Demirtaş'ın hatasında topu kapan Paoletti, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 4-0

90+2. dakikada ceza sahasına giren Dylan Saint-Louis'in vuruşunda kaleci Emre, ayaklarıyla topu çelerken ikinci hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Eksik Trabzonspor Hatay'da kazanamadı!
F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk yıldız! Bu transfer Kadıköy'ü sallar
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'ye devre arasında 50 milyon Euro'luk transfer! Mou onu görmek istiyor...
Taciz ve çifte cinayet sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: "Kadınların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız"
Fenerbahçe İsmail Yüksek'in sakatlandığını açıkladı!
Başakşehir ve Kayserispor puanları paylaştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı rahat kazandı! Eczacıbaşı rahat kazandı! 21:26
Şanlıurfa farklı kazandı! Şanlıurfa farklı kazandı! 21:20
Karagümrük'te galibiyet serisi Karagümrük'te galibiyet serisi 21:17
Şenol Güneş: Oyunculara verdiğimiz şanslar... Şenol Güneş: Oyunculara verdiğimiz şanslar... 21:15
F.Bahçe deplasmanda set vermedi F.Bahçe deplasmanda set vermedi 21:14
Karagümrük seriye bağladı! Karagümrük seriye bağladı! 21:07
Daha Eski
Telekom 19 sayıdan gelerek G.Saray'ı devirdi Telekom 19 sayıdan gelerek G.Saray'ı devirdi 20:33
Arsenal 3 puanı 3 golle aldı Arsenal 3 puanı 3 golle aldı 19:22
“Buradan puansız dönmek üzüntü verici” “Buradan puansız dönmek üzüntü verici” 19:22
Bertuğ'un golü yetmedi! Bertuğ'un golü yetmedi! 19:19
City evinde yine yenilmedi! City evinde yine yenilmedi! 19:09
Nuri Şahin Berlin'de mağlup Nuri Şahin Berlin'de mağlup 18:52