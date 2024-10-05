Fatih Karagümrük 4 - 0 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren goller Wesley, Camacho, Lamkel Ze ve Paoletti'den geldi. Sezona puan kayıplarıyla başlayan ve ilk 4 haftada galibiyetle tanışamayan İstanbul ekibi, eylül ayı itibarıyla çıkışa geçti. Ligde sırasıyla MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor ve İstanbulspor ile oynadığı maçlarda sahadan 3 puanla ayrılan Fatih Karagümrük, bugün de Sakaryaspor karşısında galibiyete uzandı.

1. Lig'de 8 haftanın sonunda puanını 15'e yükselten Karagümrük, lider Erzurumspor FK ile puanları eşitledi. Üst üste 3. yenilgisini alan Sakaryaspor ise 7 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük, milli maçlar için verilecek aranın ardından Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak, Sakaryaspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Fernando'dan topu kapan Daniel Johnson'un, ceza sahasına doğru topla ilerleyerek yay üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

22. dakikada Murat'ın sağ taraftan ortasında Emre Demir altıpastan kafayla çevirdi. Yakın mesafeden Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda kaleci Emre Bilgin topu çelmeyi başardı. Seken topu savunma uzaklaştırdı.

41. dakikada Çağtay'dan aldığı pasla ceza yayı önünde topla buluşan Göktan, bekletmeden ceza sahasına koşu yapan Wesley'e pasını aktardı. Wesley'in vuruşunda kaleci İsmail'in müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

51. dakikada Sakaryaspor'da Erdi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından kısa düşen pasında topu kontrol eden Wesley, şutunu çekerken kaleci İsmail Çipe meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada sağ tarafta topla buluşan Lamkel Ze, ceza sahasına topu ortaladı. Kale önüne hareketlenen Camacho'nun altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

73. dakikada Göktan'ın savunma arkasına pasında Lamkel topla ceza sahasına girdi. Kaleci İsmail'i de çalımlayan Lamkel meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. 3-0

75. dakikada hakeme itirazda bulunan Salih Dursun sarı kart gördü. Hakeme itirazını sürdüren Salih, hakem Ömer Faruk Turtay tarafından direkt kırmızı kart gördü.

86. dakikada Sakaryaspor savunmasında Kahraman Demirtaş'ın hatasında topu kapan Paoletti, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 4-0

90+2. dakikada ceza sahasına giren Dylan Saint-Louis'in vuruşunda kaleci Emre, ayaklarıyla topu çelerken ikinci hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.