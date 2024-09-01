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Düelloda eşitlik

Ümraniye, Karagümrük ile puanları paylaştı. Trendyol 1. Lig’de haftanın İstanbul derbisinde karşı karşıya gelen Ümraniyespor ile Karagümrük, gol düellosundan 1’er puan çıkardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Düelloda eşitlik

Trendyol 1. Lig 4'üncü hafta maçında İstanbul derbisinde Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Ümraniyespor'un gollerini 4. dakikada Furkan Apaydın ve 8. dakikada Benny kaydetti. Karagümrük'ün golleri ise 53. dakikada Joao Camacho ve 79. dakikada Flavio Paoletti'den geldi. Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor, puanını 7'ye, Karagümrük ise 3'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Ümraniyespor, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Karagümrük, sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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