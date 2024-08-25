Bandırmaspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Bandırmaspor - Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Bu kez müsabakada Bandırmaspor ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor - Çorum FK maçı 25 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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