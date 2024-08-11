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Boluspor - Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan başladı. Boluspor ile Iğdır FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 09:12 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 08:00
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Boluspor - Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Boluspor - Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 1. hafta maçında Boluspor ile Iğdır FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR - IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Boluspor - Iğdır FK maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 2'de canlı yayınlanacak.

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