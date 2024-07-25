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Moryke Fofana Manisa FK ile sözleşme imzaladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 17:52
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Moryke Fofana Manisa FK ile sözleşme imzaladı!

Manisa Futbol Kulübü, Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı. Manisa'da olmaktan dolayı heyecanını dile getiren Fofana, "Takımımla çok güzel işlere imza atmak istiyorum. Bunun için Manisa'dayım" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, dış transferde Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığı için mutluluğunu dile getiren yeni transfer Moryke Fofana, "Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Uzun yıllardır Türkiye'de forma giyiyorum ve kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Bunun için çok heyecanlıyım. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerine ulaşmasında elimden geleni yapmak istiyorum" dedi.

MORYKE FOFANA KİMDİR?

Manisa Futbol Kulübü yeni transferi Moryke Fofana, 23 Kasım 1991 yılında Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Fofana, 2012-2013 sezonunda Norveç takımlarından Lillestrom takımına transfer oldu. Burada geçirdiği 3 sezonun ardından Fransa ekibi Lorient takımına imza atan olan tecrübeli futbolcu, 2016-2017 sezonunda Konyaspor'a transfer olarak Türkiye'ye adım attı. Yeni Malatyaspor ve Samsunspor formaları da giyen Fofana, kariyerinde çıktığı 358 resmi maçta 54 gol ve 46 asistlik performans sergiledi.

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