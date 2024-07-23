Sıra geldi golcüye

Geçtiğimiz sezon play-off finalinde Bordum FK'ya yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını kaybeden Sakaryaspor, bu sezon ise lige iddialı bir kadroyla girmek için kolları sıvadı. Takımdaki birçok oyuncuyla yollarını ayıran yeşil-siyahlılar, Süper Lig tecrübesi olan isimleri kadrosuna kattı. Şu ana kadar Max Gradel, Salih Dursun, Rayane Aabid, Szumski, İsmail Çipe ve Emre Demir gibi yıldız isimler transfer edildi.

GÖZLER GÖZTEPE'DE

Toplamda 12 transfer yapan ve neredeyse her bölgeyi güçlendiren Tatangalar'da rota santrfor transferine döndü. Hedefteki isim ise; Göztepe'nin tecrübeli yıldızı Kubilay Kanatsızkuş... 27 yaşındaki oyuncu, sözleşmesini haziran ayında uzattı ancak Göztepe, Süper Lig'de kalıcı olmak için önemli isimleri kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İzmir ekibi, golcü aldığı an Sakaryaspor'un teklifini kabul edecek.