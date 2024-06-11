Regattin sesleri

Gelecek sezon mutlaka Super Lig'e cıkmak isteyen Kocaelispor, transfer calışmalarına hız verdi. Bircok yıldızla temas halinde olan yeşilsiyahlılarda ilk sırada Adrien Regattin yer alıyor. Eyupspor'la gecen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan fakat sozleşmesi sona eren 32 yaşındaki Faslı yıldızla buyuk olcude anlaşma sağlandı.

BAYRAM LİSTEDE

Asıl mevkisi 10 numara olan ve kanatlarda da gorev yapan Regattin, gecen sezon 28 macta 7 gol ve 2 asistle oynarken şampiyonluğa buyuk katkı sağlamıştı. Ote yandan Regattin'i bitirmeye hazırlanan Kocaelispor, Eyupspor'dan Omer Bayram'ın da peşinde. 32 yaşındaki sol bekle de goruşmeler devam ediyor.