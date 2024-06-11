Haberler TFF 1.Lig Regattin sesleri

Regattin sesleri

Kocaelispor, transferde gözünü Eyüpspor'un Faslı yıldızına çevirdi. 32 yaşındaki 10 numarayla büyük ölçüde anlaşıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Regattin sesleri

Gelecek sezon mutlaka Super Lig'e cıkmak isteyen Kocaelispor, transfer calışmalarına hız verdi. Bircok yıldızla temas halinde olan yeşilsiyahlılarda ilk sırada Adrien Regattin yer alıyor. Eyupspor'la gecen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan fakat sozleşmesi sona eren 32 yaşındaki Faslı yıldızla buyuk olcude anlaşma sağlandı.

BAYRAM LİSTEDE

Asıl mevkisi 10 numara olan ve kanatlarda da gorev yapan Regattin, gecen sezon 28 macta 7 gol ve 2 asistle oynarken şampiyonluğa buyuk katkı sağlamıştı. Ote yandan Regattin'i bitirmeye hazırlanan Kocaelispor, Eyupspor'dan Omer Bayram'ın da peşinde. 32 yaşındaki sol bekle de goruşmeler devam ediyor.

Cimbom'dan orta sahaya Alman panzeri!
F.Bahçeli taraftarlara Mane müjdesi!
DİĞER
Son dakika haberleri: Milli yıldız maça damga vurdu! Polonya-Türkiye maçı sonrası Montella'ya şok tepki...
Aşırı sağın yükselişi yaşlı kıtayı sarstı! Yazarlardan değerlendirme: Avrupa ektiğini biçiyor! Göçmen karşıtlığının bedelini "ırkçılığın" yükselmesiyle ödüyor
G.Saray'dan 8 numara sürprizi!
Devlerin yarışı transfere sıçradı! F.Bahçe istedi, G.Saray devreye girdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kasongo'yu istedi
Gürsel, Bandırma’da
Deprem mi oldu son dakika 11 Haziran
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gürcistan, Kazaklar’ı yendi Gürcistan, Kazaklar’ı yendi 01:58
U19’lar 3’te 3’le şampiyon U19’lar 3’te 3’le şampiyon 01:56
Mehmet Topal imzayı atıyor Mehmet Topal imzayı atıyor 01:55
Celtics rekora çok yakın Celtics rekora çok yakın 01:52
Büyükelçiliğe ziyaret Büyükelçiliğe ziyaret 01:50
Efes uzattı Efes uzattı 01:48
Daha Eski
Nefesi yetmedi Nefesi yetmedi 01:46
Aman dikkat! Aman dikkat! 01:44
Montella: Endişem yok çünkü... Montella: Endişem yok çünkü... 01:29
Milliler hazırlık maçında kaybetti! Milliler hazırlık maçında kaybetti! 01:29
Dev maçta kazanan A. Efes! Dev maçta kazanan A. Efes! 01:29
Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! 01:29