Şampiyon Göztepe

Göztepe efsanesi geri döndü... Göztepe destanı yeniden yazılıyor... Muhteşem taraftarı ile Göztepe, Trendyol Süper Lig'e çok yakışacak... 13. haftada işbaşı yapan Bulgar teknik adam Stoilov ile şaha kalkan, rakiplerinin korkulu rüyası olan Göz-Göz, 2 sene önce veda ettiği Süper Lig'e dün yeniden 'merhaba' dedi. Haftalardır Süper Lig'in kıyısında yer alan İzmir ekibi, Gençlerbirliği'ni Fıratcan Üzüm'ün füzesi ve Lundqvist'in golüyle yenerek 66 puana çıktı ve diğer sonuçlara bakmaksızın 1. Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

2021-22'DE KÜME DÜŞMÜŞTÜ

Satışa çıktığı dakikada bütün biletleri satın alan Göztepe taraftarı, dün tribünleri gelin gibi süslemişti. Gelen golün ardından büyük sevinç yaşanırken, bitiş düdüğünün ardından coşku tavan yaptı. Muhteşem taraftar gece geç saatlere kadar Süper Lig kutlaması yaptı. Göztepe, son olarak 2021-22 sezonunda Süper Lig'de mücadele etti. O sezon dramatik şekilde lige veda eden sarı-kırmızılılar geçen sezon ise 1. Lig'de Play-Off oynadı. Çeyrek finalde Bodrum FK'ya elenen Göz-Göz, Trendyol Süper Lig hayallerini 1 sene ertelemek zorunda kalmıştı.

6. TEKNİK ADAM OLDU

Stoilov, ilk sezonunda Süper Lig sevinci yaşadı. Bulgar teknik adam, 6. kez Süper Lig vizesi alan Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan 6. teknik direktör oldu.

STOILOV İLE ŞAHLANDI

Sezona Kokovic ile sezona başlayan sarı-kırmızılılar, 12. haftada Erzurumspor karşısında sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmasının ardından, Levski Sofia'dan ayrılan 57 yaşındaki Bulgar Stoilov ile anlaştı. 13. haftada takım 6. sıradayken koltuğu devralan Bulgar teknik adam, Göztepe ile çıktığı 22 karşılaşmada sahadan 15 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile ayrıldı. Bu periyotta 47 kez fileleri sarstı; kalesinde ise 12 gol gördü.