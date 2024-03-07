Olaylı Bodrum FK - Eyüpspor maçının cezaları açıklandı! Caner Erkin'e büyük şok

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan olaylı Bodrum FK - Eyüpspor maçının cezalarını açıkladı.

Buna göre Eyüpsporlu Caner Erkin 6 maç ceza alırken, teknik direktör Arda Turan'a ise 1 maç men cezası verildi.

Aynı maçta Bodrum FK teknik sorumlusu İsmet Taşdemir de 1 maç men cezası aldı. Ayrıca kulüp 2 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı.

İşte yapılan açıklama:

EYÜPSPOR Kulübünün, 02.03.2024 tarihinde oynanan BODRUM FK-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka isim listesine en az bir sezon veya 12 ay kulüpte yetişmiş 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş bir futbolcunun yazılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN'ın, müsabakanın devre arasında gerçekleştirdiği sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü sporcusu CANER ERKİN'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü sporcusu CANER ERKİN'in, cezalı olmasına rağmen akredite alanda yer almasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü sporcusu CANER ERKİN'in, müsabaka temsilcisine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.