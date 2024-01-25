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Hedef Süper Lig

Kocaelispor'un forveti Ramil Sheydayev net konuştu: Taraftarımıza hayran kaldım. Süper Lig’e çıkmak istiyoruz.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Hedef Süper Lig

Körfez ekibinin devre arası transferlerinden Ramil Sheydayev iddialı açıklamalarda bulundu. Azeri forvet "Kocaelispor- Eyüpspor maçını izledim. Harika bir atmosfer vardı. Taraftarımıza hayran kaldım. Rakip üzerinde büyük baskı kurdular" dedi. Sheydayev, daha önce Trabzonspor'da oynadığı için Türkiye'ye kolay alışacağını söyledi. Türkçeyi biraz biliyorum, dinimiz aynı. Adaptasyon sorunu yaşamayacağım" dedi.

TAKIM ÇOK HIRSLI

Ramil Sheydayev şöyle konuştu: Altay maçında tabii ki oynamak isterim. Bu hocamızın kararıdır. Hocamızın kararına her zaman saygı duyarım. Şampiyonluk konusunda da adım adım gitmek gerekiyor. Şu an hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Şampiyon olarak çıkmak için de adım adım gideceğiz. Maç maç bakacağız. Bu hedef için çabalayacağız. Ben ve takım arkadaşlarım çok hırslıyız. Bunu sahaya yansıtıp başarılı olacağız"

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