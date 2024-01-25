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Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek görevinden ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay’da teknik direktör Yusuf Şimşek, görevinden ayrıldığını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 17:59
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Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek görevinden ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını açıkladı.

Altay Kulübü ile 8 Aralık 2023 tarihinde sözleşme imzaladığını hatırlatan Yusuf Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada "Anlaşırken tek isteğim kadronun korunmasıydı. Ama gelinen noktada Marko, Tolga, Zeki, Ozan, Deniz, Efe ve Eren'in ayrılması benim de severek çalıştığım Altay Kulübünden ayrılmama sebep olmuştur. Başta bütün oyuncu kardeş ve evlatlarıma, ekibime, tesis personeline teşekkürü bir borç bilirim. Bir büyük teşekkür de bizi kısa zamanda bağrına basan büyük Altay taraftarına... Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Altay'da bugün yapılan idmana takımın tecrübeli oyuncuları çıkmazken antrenmanda genç oyuncular çalışma yaptı.

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