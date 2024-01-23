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İlhan Cavcav unutulmadı
Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı. Törene, kırmızı-siyahlı ekibin yönetim kurulu üyeleri ve altyapı oyuncuları katıldı. Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından paylaşımda ise, "Aramızdan ayrılışının yedinci yılında Onursal Başkanımız İlhan Cavcav'ı saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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