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Süper Kocaeli

Süper Lig’i hedefleyen Kocaeli’de Portekizli kanat, “Taraftarlara ve şehre hak ettiklerini mayıs ayında vereceğiz” diye iddialı konuştu

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Süper Kocaeli

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Kocaelispor'da Portekizli yıldız Candeias, umut dağıttı. Kendi performansından önce takımın başarısının önemli olduğunu vurgulayan 35 yaşındaki sağ açık, "Kendimden ziyade takımıma yardımcı olmak için çabalıyorum, takıma yardımcı olmak benim için en güzel şey. Şükürler olsun, hiçbir sakatlık geçirmedim. Takımıma yardımcı olmaya devam edeceğim. Benim için önemli olan hedefimize ulaşmak. Hedefimiz de şampiyonluk. Umarım ligin 2. yarısında bu hedefimizi gerçekleştirebiliriz" dedi.

TARAFTAR DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Daha önce Alanyaspor ve G.Birliği formaları da giyen tecrübeli kanat oyuncusu, Kocaeli'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, mayıs ayında taraftarlara Süper Lig sevincini yaşatmak istediklerini söyledi. Yıldız futbolcu, "Geldiğim ilk günden beri bana gösterdikleri sıcak karşılamadan dolayı da çok mutluyum. Bu sevginin karşılığını sahada vermek istiyorum. Taraftarlarımız ve şehir birlikte olduğu sürece iyi ve kötü anlarda hep güçlü olan taraf olacağız. Taraftarlara ve şehre hak ettiklerini mayısta vereceğiz" diye iddialı konuştu.

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