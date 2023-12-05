Ahmed Kutucu Eyüpspor'da gösterdiği performansla yıldızlaşmaya devam ediyor

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Boluspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelede Ahmed Kutucu 1 gol, 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki forvet bu sezon ligdeki 10. golüne ulaştı ve gol krallığında ilk sıradaki yerini korudu.

EYÜPSPOR'DA KENDİNİ BULDU

Başakşehşir'e 2021 yılında transfer olan ve burada gçirdiği süre boyunca beklenen performansı gösteremeyen Ahmed Kutucu, sezon başında transfer olduğu Eyüpspor'da kendini buldu. Eyüpspor, 14. hafta itibariyle ligde liderlik koltuğunda otururken, Ahmed Kutucu da attığı 10 golle gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. 23 yaşındaki golcü, 10 goün yanı sıra 3 tane de asist yaptı.

HENÜZ 14. HAFTADA KARİYERİ REKORUNU 3'E KATLADI

Ahmed Kutucu, Eyüpspor formasıyla şu ana kadar kariyerinin en iyi dönemini de yaşıyor. Eyüpspor öncesinde Schalke 04 formasıyla 25 maçta; 3 gol, 2 asitlik performansıyla en çok gol katkısı verdiği sezonu yaşayan Ahmed Kutucu, bu performansı henüz 14. haftada neredeyse 3 katına çıkarttı. Ahmed Kutucu ayrıca 14 maçın tamamında ilk 11'de forma giyerken; görev yaptığı 1209 dakikayla takımın en çok görev yapan 3 futbolcusundan birisi konumunda.

EURO 2024 KADROSUNDA OLMAK İSTİYOR

Eyüpspor'da sergilediği performansla adından söz ettiren Kutucu, gözünü milli takıma çevirmiş durumda. Son olarak Eylül 2020'de A Milli Takım formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu, bu yaz Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımın aday kadrosuna yer almayı hedefliyor.

Ciddi bir rekabetin olduğu hücum hattında kendine yer bulmayı hedefleyen genç oyuncunun performansını devam ettirmesi halinde teknik direktör Vincenzo Montella'nın oyuncuyu aday kadroya çağırabileceği konuşuluyor.

Profesyonel futbol kariyerine Schalke 04'te başlayan Ahmed Kutucu, daha sonra Başakşehir'e transfer oldu. 2021-22 sezonun ilk devresini Başakşehir'de geçiren 23 yaşındaki golcü, devre arası transfer döneminde 1.5 yıllığına Almanya Bundesliga ekiplerinden Sandhausen'e kiralandı. Ahmed Kutucu yaz transfer döneminde ise Eyüpspor ile sözleşme imzaladı.