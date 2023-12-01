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Berke Özer Eyüpspor'da farkını hissettiriyor

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor'da kaleci Berke Özer performansıyla dikkat çekiyor. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 15:49
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Berke Özer Eyüpspor'da farkını hissettiriyor

Trendyol 1. Lig'de oynadığı 13 maçın 11'ini kazanarak liderlik koltuğunda oturan Eyüpspor'da kaleci Berke Özer'in başarılı performansı dikkatlerden kaçmadı.

Takımının oynadığı 13 maçın tamamında kaleyi koruyan 23 yaşındaki file bekçisi bu maçlarda kalesinde yalnızca 10 gol gördü. Berke, bu 13 maçında 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı.

Eyüpspor, Berke'nin 71. dakikada sakatlanarak oyundan çıktığı Bandırmaspor karşılaşmasında 81. dakikada yediği golle sahadan mağlup ayrıldı.

TAKIMIN EN ÇOK FORMA GİYEN İKİNCİ OYUNCUSU

Geçtiğimiz sezonu Pendikspor'da kiralık olarak geçiren genç file bekçisi, bu sezon döndüğü Eyüpspor'da takımın değişilmez isimlerinden birisi oldu. Ligde oynanan 13 maçın tamamında 11'de görev alan Berke Özer, bin 151 dakika sahada kaldı. Berke, bin 1170 dakika sahada kalan Claro'nun ardından takımının en çok forma giyen ismi olmayı başardı. 23 yaşındaki file bekçisi, sadece ligin 10'uncu haftasında 1-0 kaybedilen Bandırmaspor maçının ikinci yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmıştı.

6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Eyüpspor, 13'üncü hafta sonunda topladığı 33 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Attığı 35 golle ligin en golcü takımı olan İstanbul ekibi, ayrıca en az gol yiyen 3'üncü takım konumunda. 23 yaşındaki Berke Özer, 6 maçta rakiplerine kalesini kapatmayı başardı. Ligin ilk 3 haftasında gol yemeyen genç kaleci, Ümraniyespor ve Bodrumspor maçlarında da kalesini gole kapattı. Ayrıca Bandırmaspor ile oynanan müsabaka 0-0 devam ederken 71'inci dakikada sakatlanan Berke Özer oyundan çıktıktan sonra Eyüpspor mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

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