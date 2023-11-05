Haberler TFF 1.Lig Başkentte gol yok: 0-0

Başkentte gol yok: 0-0

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile Boluspor kozlarını paylaştı. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Başkentte gol yok: 0-0

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile Boluspor kozlarını paylaştı. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi. 0-0'lık beraberliğin ardından ev sahibi ekip 19, Boluspor ise 13 puana yükseldi. Gençler haftaya Adana, Bolu ise Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kocaelispor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkarırken deplasmandaki son dört sınavından zaferle ayrılmayı bildi. 7 haftadır yenilmeyen zirve yarışındaki Göztepe'yi mağlup eden Körfez ekibi, ikincilik koltuğunu rakibinden aldı.

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