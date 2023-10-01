Kocaelispor 3-0 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yendi.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Yusuf Cihat Çelik, 38. dakikada penaltıdan Daniel Candeias ve 83. dakikada Barış Alıcı kaydetti.

Bu sonucun ardından Kocaelispor, üst üste 5. maçından da galip ayrıldı. 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Keçiörengücü ise ligde 2. mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonuçla birlikte 15 puana yükselen Kocaelispor 3. sıraya yerleşti. 11 puanda kalan Keçiörengücü ise 7. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Kocaelispor, BB Erzurumspor'u konuk edecek. Keçörengücü ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.