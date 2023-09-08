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Boluspor'da Yalçın Koşukavak dönemi

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 18:29
Boluspor'da Yalçın Koşukavak dönemi

Boluspor'da teknik direktör Turgay Altay'ın görevine son verilmesinin ardından yerine getirilen Yalçın Koşukavak, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Koşukavak, kendisinin 2000-2001 sezonunda Boluspor'da forma giydiğini, teknik direktör olarak da görüşmeler yaptıklarını ancak o dönemde Süper Lig takımları ile çalıştığını kaydetti.

Türkiye'de futbol takımlarındaki antrenörlerin kalitesiyle çok ilgilenmediğini vurgulayan Koşukavak, "Türkiye'de her geçen gün teknik adamların fikirlerine, futbol uzmanlıklarına itimadın azaldığı bir iklimde olduğumuzu düşünüyorum. Boluspor bu açıdan benim için çok değerli. Zor bir dönemde geldim. 4 maç, 3 puan, bir tanesi benimle oynandı. Kolay bir süreç değil." şeklinde konuştu.

"HER ANTRENÖR KENDİ FİKİRLERİYLE GELİR"

Koşukavak, Boluspor'un teknik anlamda kendisinden önce farklı bir yapıyla yönetildiğini belirterek, "Önceki antrenörün düşündüğü başka şeyler vardı. Şimdi biz başka şeyler düşünüyoruz. Her antrenör kendi fikirleriyle gelir. Uyar uymaz, olur olmaz. Onları ayrı konu ama esneyebilmeliyiz. O yüzden de şu anda mevcut kadroda hem kadro derinliği hem de biraz takımın ofansif gücünü iyileştirici birkaç takviye yapmamız gerekiyor ama çok zor. Bir hafta kalmış, oyuncu yok, istediğiniz kalibrede yok, istediğiniz rakamda yok. Oyun ve model olarak, kısa, orta ve uzun vadede bazı şeylerin planlanması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Boluspor'un mücadele ettiği 1. Lig'in çok değerli olduğunu vurgulayan Koşukavak, şunları kaydetti:

"İyi yapılanırsanız, iyi organize olursanız başarı geliri. Ben İstanbulspor'da çalıştım. Bugün Süper Lig'de. Biz de aklımız, antrenörlük yeteneğimiz, futbol zekamızla bu kulübün bu gününe destek olabileceğimiz gibi inşallah yarınlarına da birtakım destekler atabiliriz. Ben performans antrenörüyüm. Skorla sürekli sorgulanıyorum. Birçok antrenör de öyle. Boluspor gibi kulüplerde antrenörü skorla sorgulamaktan öte ne ürettiğine bakmak lazım. Geleceği ne inşa ediyor? Onlara yönelmek lazım."

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