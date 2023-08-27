Boluspor 1-1 Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'inci Lig'in 3'üncü hafta maçında Boluspor-Şanlıurfaspor karşılaşması 1-1 berabere sona erdi.
7'nci dakikada Boluspor öne geçti. Gelişen Boluspor atağında Furkan'ın sol kanattan ortasına Landel'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
20'nci dakikada Boluspor'un kullandığı kornerde Onur'un kafa vuruşunda top direkten döndü.
49'uncu dakikada Şanlıurfaspor eşitliği yakaladı. Konuk ekibin atağında kaleciden dönen topu Ardaiz tamamladı: 1-1.
61'inci dakikada Boluspor savunmasının elle müdahalesi sonucu Şanlıurfaspor penaltı kazandı. Ardaiz'in kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Çağlar kurtardı.
79'uncu dakikada Şanlıurfaspor atağında Seyit'in şutunu Boluspor savunması oluşan karambolde çizgiden çıkardı.