Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor 1-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sakaryaspor 1-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sakaryaspor, evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 1-1 beraberlikle noktalandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 21:41
Sakaryaspor 1-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada sol kanattan etkili gelen Sakaryaspor'da kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Kasongo'nun vuruşunda Abdulsamed gole izin vermedi.

10. dakikada Burak Süleyman'ın ara pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Del Valle'nin vuruşu direkten döndü.

23. dakikada Diniyev'in uzaktan vuruşu kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.

45+3. dakikada Ayman Bouali'nin ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 0-1.

48. dakikada Diniyev'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta çıktı.

50. dakikada ceza sahası içerisine giren Hasan Ayaroğlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya gitti.

58. dakikada Kasongo'nun ceza sahası dışından vuruşu direğe çarparak auta çıktı.

70. dakikada Kasongo'nun yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi.

72. dakikada topun başına gelen Kasongo, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 1-1.

87. dakikada Muhammed Akarslan'ın yerde kaldığı pozisyonda VAR'a giden hakem penaltı kararı verdi.

90. dakikada topun başına gelen Dino Ndlovu'nun vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu kurtardı.

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