Tuzla’ya Fildişili golcü!

Transferde sessiz kalan Tuzlaspor, hücum hattına takviye yapıyor. Mavi-beyazlılar, son olarak Fas Ligi'nde FAR Rabat forması giyen Joseph Guede Gnadou ile anlaştı. 28 yaşındaki forvetle kısa süre içinde sözleşme imzalanması bekleniyor. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Emirates Club forması da giyen Gnadou, geçen sezon Fas Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. Kariyerinde 124 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 27 gol sevinci yaşarken 12 de asist yaptı. Gnadou, bu sezon Mustafa Kapı, Arda Kurtulan ve Tolga Kalender'ir ardından 4. transfer olacak.
Transferde sessiz kalan Tuzlaspor, hücum hattına takviye yapıyor. Mavi-beyazlılar, son olarak Fas Ligi'nde FAR Rabat forması giyen Joseph Guede Gnadou ile anlaştı. 28 yaşındaki forvetle kısa süre içinde sözleşme imzalanması bekleniyor. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Emirates Club forması da giyen Gnadou, geçen sezon Fas Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. Kariyerinde 124 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 27 gol sevinci yaşarken 12 de asist yaptı. Gnadou, bu sezon Mustafa Kapı, Arda Kurtulan ve Tolga Kalender'ir ardından 4. transfer olacak.